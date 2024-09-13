Форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал двух футболистов, которыми восхищается. 39-летний нападающий выделил бразильцев Роналдо и Роналдиньо.
«Я не любитель сравнений. Эти двое оставили большое наследие в футболе. Я выиграл больше индивидуальных наград, чем они. Но в активе Роналдо и Роналдиньо победа на чемпионате мира. Я очень сильно восхищаюсь ими. Кто из них лучше? Это не так важно», - передает слова португальца Sport Bible.
Действующий трудовой договор Криштиану с саудовским клубом рассчитан до середины 2025 года. Его рыночный ценник составляет 15 миллионов евро.
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