Карвахаль: «Быть номинированным на «Золотой мяч» – уже успех»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что доволен самим фактом попадания в тридцатку номинантов на «Золотой мяч».

Испанец стал чемпионом Европы и победителем Лиги чемпионов, но не входит в число главных фаворитов в борьбе за награду.

«Быть номинированным на «Золотой мяч» – уже большой успех. У меня был отличный год. Я хочу насладиться церемонией и увидеть там своё имя», – цитирует Madrid Xtra Карвахаля.

Вручение «Золотого мяча» состоится 28 октября. Основными претендентами на приз считаются нападающий Винисиус Жуниор из того же «Реала» и полузащитник Родри из «Манчестер Сити».