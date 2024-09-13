Ямаль: «Мората и Симон удивили меня во время празднования победы на Евро»

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что был удивлён поведением товарищей по сборной Испании после триумфа на Евро-2024.

Вингер отдельно отметил капитана Альваро Морату и голкипера Уная Симона, которые, по словам 17-летнего игрока, показали себя с неожиданной стороны.

«Я считал Морату и Симона серьёзнейшими людьми, поэтому не мог поверить в то, что видел во время празднования нашей победы на чемпионате Европы. Всё закончилось в 9 утра. Единственное, чего я тогда хотел, – поспать», – приводит Barca Universal слова Ямаля.

Напомним, в финале Евро сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.