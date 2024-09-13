Ямаль – о первом месте «Барселоны»: «Реалу» сейчас больно»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о положении команд в турнирной таблице Ла Лиги.

«Сине-гранатовые» уверенно лидируют с четырьмя победами после четырёх туров. На второй строчке располагается мадридский «Реал», набравший на четыре очка меньше.

«Должно быть, им больно видеть вас на первом месте?» – спросили у Ямаля, имея в виду «Реал». – «Да, им определённо больно, ведь сейчас мы лидируем», – ответил с улыбкой на лице 17-летний футболист, цитируемый испанскими СМИ.

15 сентября «Барселона» проведёт гостевой матч с «Жироной». Днём раньше «сливочные» сыграют на выезде с «Реал Сосьедадом».