«Реал» пропишет 50 млн евро отступных в новом контракте 17-летнего игрока

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с центральным защитником Хоаном Мартинесом.

Как уже сообщалось, «сливочные» верят в перспективы 17-летнего игрока, несмотря на тяжёлую травму, отлучившую его от футбола до следующего года. По информации журналиста Марио Кортеханы, с Мартинесом будет заключён трёхлетний договор. Центрбек получит значительную прибавку к зарплате, сумма отступных составит 50 млн евро. Стороны уже согласовали условия сделки.

Хоан Мартинес угодил в лазарет минувшим летом. В период предсезонной подготовки он участвовал в сборе основной команды «Реала».