В «Барселоне» боятся выпускать Фати на поле

В «Барселоне» не торопятся с возвращением Ансу Фати на поле после очередной травмы.

Предполагалось, что испанец сможет сыграть в предстоящем матче с «Жироной», который пройдёт 15 сентября. По информации журналиста Фернандо Поло, рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не хочет форсировать возвращение Фати. Немецкий наставник хотел бы включить форварда в заявку на ближайший поединок, однако в клубе опасаются, что игрок пока не готов.

Ансу Фати восстановился после травмы, из-за которой не играл в текущем сезоне, но ещё не провёл ни одной полноценной тренировки в общей группе. Судя по всему, с включением 21-летнего футболиста в состав придётся подождать до следующей недели.