Карвахаль высказался о проблеме несыгранности Мбаппе с Винисиусом и Родриго

Футболист мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о взаимодействии атакующего трио команды.

Прошедшим летом ряды «сливочных» пополнил Килиан Мбаппе, пришедший свободным агентом из «ПСЖ». Принято считать, что мадридцы страдают от дисбаланса в атаке: как и французский новичок, Винисиус Жуниор и Родриго тяготеют к левому флангу.

«Винисиусу, Мбаппе и Родриго нравится играть слева, все они не очень часто переходят на правый фланг. Но они сыграются и научатся друг друга понимать – это лишь вопрос времени. Баланс скоро будет найден», – цитирует Madrid Xtra правого защитника Карвахаля.