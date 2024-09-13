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Карвахаль высказался о проблеме несыгранности Мбаппе с Винисиусом и Родриго

13 Сентября 2024 • 03:13 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
1 5.20 X 3.80 2 1.67
14.09 22:00

Футболист мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о взаимодействии атакующего трио команды.

Прошедшим летом ряды «сливочных» пополнил Килиан Мбаппе, пришедший свободным агентом из «ПСЖ». Принято считать, что мадридцы страдают от дисбаланса в атаке: как и французский новичок, Винисиус Жуниор и Родриго тяготеют к левому флангу.

«Винисиусу, Мбаппе и Родриго нравится играть слева, все они не очень часто переходят на правый фланг. Но они сыграются и научатся друг друга понимать – это лишь вопрос времени. Баланс скоро будет найден», – цитирует Madrid Xtra правого защитника Карвахаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги

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