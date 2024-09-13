Топовые российские футболисты в лучших европейских чемпионатах

По итогам прошлого сезона российский нападающий клуба «Вайле» Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании. В начале сентября форвард перебрался в более известный «Копенгаген» и наверняка постарается помочь 15-кратному чемпиону Дании вернуть титул и успешно выступить в Лиге конференций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует выступление лучших российских футболистов в европейских чемпионатах и прогнозирует их результаты на сезон.

Дорогие французы

Список россиян, имеющих самую высокую трансферную стоимость, возглавляют «французы» Александр Головин (30 млн евро) и Матвей Сафонов (20 млн евро). 28-летний полузащитник «Монако» только недавно оправился от травмы и провёл в текущем сезоне Лиги 1 всего 8 минут. Однако ситуация явно исправится уже в ближайшем туре. Головин сегодня по праву лучший российский легионер. Его результаты в «Монако» улучшаются год от года. В сезоне-2023/2024 Александр заработал 12 очков в элитном французском дивизионе (6 голов и 6 голевых передач), на основе которых вошёл в символическую сборную Лиги 1 по версии различных ведущих европейских изданий. Текущий сезон стал седьмым, когда Головин выходит на поле в майке «Монако». Похоже, что пришло время для титулов и потенциального перехода в более сильную лигу. Тем более что выпадает шанс заявить о себе в Лиге чемпионов.

Высокая вероятность заполучить одну из наград во Франции есть у Матвея Сафонова. Российский голкипер «ПСЖ» пока что не играл в официальных матчах за 12-кратного чемпиона Франции. Будем честны, шансов вытеснить Джанлуиджи Доннарумму из старта очень мало, но каждым из них нужно пользоваться и пытаться не упустить место резервного вратаря.

Далер Кузяев поехал во Францию в 30-летнем возрасте и вряд ли пожалел. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах Лиги 1, в которых заработал 4 очка, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи. В стартовавшем сезоне-2024/2025 Далер пока что не впечатляет, отыграв всего 98 минут в трёх матчах. Но после участия в поединках за сборную России, в которых Кузяев отметился забитым мячом в ворота Вьетнама, он должен «перезагрузиться». «Гавр» рассчитывает на опыт нашего полузащитника.

Должно прорвать

Один из самых талантливых, если не самый одарённый игрок нового поколения в России, Арсен Захарян достаточно долго подбирал себе европейский клуб. В итоге выбор пал на испанский «Реал Сосьедад». Старт у Захаряна не задался. Болезнь, травмы и долгое ожидание первого голевого действия. В результате по итогам сезона-2023/2024 у Захаряна получилось отдать 2 голевые передачи и забить только один гол в 40 матчах в различных турнирах за «Реал Сосьедад». Сейчас Арсен восстанавливается после травмы лодыжки, и к середине осени ждём его голевых действий в составе испанского клуба. Всё должно получиться.

Жаждет голевых действий и новобранец греческого «ПАОКа» Фёдор Чалов. Экс-нападающий ЦСКА не забил пенальти, но сумел отдать одну голевую передачу в трёх матчах за свой новый клуб. Впереди ещё весь сезон греческой Суперлиги и матчи Лиги Европы. От Чалова ждут успехов не только поклонники его таланта на родине, но и владелец греческого клуба Иван Саввиди. Тем более что Чалову помогает в адаптации Магомед Оздоев, который свои первые голевые действия оформил в восьмом матче за «ПАОК». При этом Оздоев сразу «выстрелил дуплетом», забив два мяча в ворота «Атромитоса».

Второе рождение

Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом заставить вспомнить о себе. В этом точно может быть уверен Александр Кокорин. 33-летний скандальный форвард оказался в итальянской «Фиорентине» после того, как отбыл наказание в колонии общего режима. Но «второе европейское рождение» Кокорин получил на Кипре, где в составе «Ариса» стал чемпионом страны и завоевал звание лучшего игрока чемпионата уже в своём первом сезоне выступлений. Ждём от Кокорина в текущем сезоне порядка 10 голов во всех турнирах. Начало уже положено, и дебютный мяч в сезоне-2024/2025 Александр забил. Вполне вероятно, что конкуренцию ему в звании лучшего игрока чемпионата Кипра составил Даниил Лесовой, который оказался в составе футбольного клуба «АЕЛ» из Лимасола в аренде из московского «Динамо».

Вероятно, смогут напомнить о себе экс-игроки сборной России. 36-летний Роман Нойштедтер, сыгравший на чемпионате Европы – 2016 и не попавший в окончательную заявку на чемпионат мира – 2018, сегодня основной защитник бельгийского «Вестерло». Чемпион России сезона-2014/2015 в составе питерского «Зенита» Юрий Лодыгин ведёт отчаянную борьбу за место в стартовом составе «Панатинаикоса», который выступит в Лиги конференций. Совсем немного до этого турнира не хватило португальскому клубу «Фамаликан», который представляет 27-летний Иван Злобин. Голкипер прошёл все юношеские сборные России и даже сыграл за основную команду «Бенфики». В этом сезоне Злобин завоевал место в старте «Фамаликана» и готов покорить Португалию.

Повторим в Лиге чемпионов

Минувшим летом мы стали свидетелями очного противостояния европейских клубов с российскими вратарями. Сафонов и его «ПСЖ» встретились в товарищеской встрече с австрийским «Штурмом». Ворота последних защищал 20-летний Даниил Худяков. Экс-голкипер московского «Локомотива» запомнился тем, что в ноябре 2021 года в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней отыграл в матче Лиги Европы в составе «железнодорожников», обновив рекорд по возрасту участия в основной части Еврокубков. Талантливого юношу даже поспешили окрестить новым голкипером национальной сборной и начали сравнивать с Акинфеевым (которому ранее принадлежал этот рекорд), но после яркого дебюта Худяков несколько сбавил. Зато теперь выпал отличный шанс поиграть в основном раунде Лиги чемпионов и вновь сыграть против Матвея Сафонова.

Совсем немного не хватило норвежскому «Будё-Глимт» и её основному голкиперу Никите Хайкину, чтобы составить конкуренцию «Штурму» и «ПСЖ» в основном раунде Лиги чемпионов. В раунде плей-офф норвежский клуб обошла «Црвена Звезда», в которой выступает Егор Пруцев. 21-летний полузащитник в текущем сезоне отыграл 27% игрового времени в трёх матчах сербской Суперлиги.

Несмотря на различные обстоятельства, наши парни играют в футбол в Европе и принимают участие в Еврокубках. Будет за кем последить и порадоваться успехам. Тем более что количество наших за рубежом держится примерно на одинаковом уровне, а в ближайшее время может даже увеличиться: вдруг на новый виток карьеры зайдут Артём Дзюба и Георгий Джикия?

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Лучшие российские игроки в европейских чемпионатах

Игрок Амплуа Клуб Стоимость, млн евро Александр Головин пз «Монако» (Франция) 30 Матвей Сафонов вр «ПСЖ» (Франция) 20 Арсен Захарян нп «Реал Сосьедад» (Испания) 18 Фёдор Чалов нп ПАОК (Греция) 11 Далер Кузяев пз «Гавр» (Франция) 8 Магомед Оздоев пз ПАОК (Греция) 2 Магомед-Шапи Сулейманов нп «Арис» (Греция) 2 Герман Онугха нп «Копенгаген» (Дания) 1,7 Даниил Лесовой нп АЕЛ (Кипр) 1,5 Никита Хайкин вр «Будё-Глимт» (Норвегия) 1,5 Даниил Худяков вр «Штурм» (Австрия) 1 Егор Пруцев пз «Црвена Звезда» (Сербия) 1 Александр Кокорин нп «Арис» (Кипр) 0,8 Юрий Лодыгин вр «Панатинаикос» (Греция) 0,4 Иван Злобин вр «Фамаликан» (Португалия) 0,3 Роман Нойштедтер зщ «Вестерло» (Бельгия) 0,2

Константин Лицин