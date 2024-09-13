Топовые российские футболисты в лучших европейских чемпионатах

По итогам прошлого сезона российский нападающий клуба «Вайле» Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании. В начале сентября форвард перебрался в более известный «Копенгаген» и наверняка постарается помочь 15-кратному чемпиону Дании вернуть титул и успешно выступить в Лиге конференций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует выступление лучших российских футболистов в европейских чемпионатах и прогнозирует их результаты на сезон.
Дорогие французы
Список россиян, имеющих самую высокую трансферную стоимость, возглавляют «французы» Александр Головин (30 млн евро) и Матвей Сафонов (20 млн евро). 28-летний полузащитник «Монако» только недавно оправился от травмы и провёл в текущем сезоне Лиги 1 всего 8 минут. Однако ситуация явно исправится уже в ближайшем туре. Головин сегодня по праву лучший российский легионер. Его результаты в «Монако» улучшаются год от года. В сезоне-2023/2024 Александр заработал 12 очков в элитном французском дивизионе (6 голов и 6 голевых передач), на основе которых вошёл в символическую сборную Лиги 1 по версии различных ведущих европейских изданий. Текущий сезон стал седьмым, когда Головин выходит на поле в майке «Монако». Похоже, что пришло время для титулов и потенциального перехода в более сильную лигу. Тем более что выпадает шанс заявить о себе в Лиге чемпионов.
Высокая вероятность заполучить одну из наград во Франции есть у Матвея Сафонова. Российский голкипер «ПСЖ» пока что не играл в официальных матчах за 12-кратного чемпиона Франции. Будем честны, шансов вытеснить Джанлуиджи Доннарумму из старта очень мало, но каждым из них нужно пользоваться и пытаться не упустить место резервного вратаря.
Далер Кузяев поехал во Францию в 30-летнем возрасте и вряд ли пожалел. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах Лиги 1, в которых заработал 4 очка, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи. В стартовавшем сезоне-2024/2025 Далер пока что не впечатляет, отыграв всего 98 минут в трёх матчах. Но после участия в поединках за сборную России, в которых Кузяев отметился забитым мячом в ворота Вьетнама, он должен «перезагрузиться». «Гавр» рассчитывает на опыт нашего полузащитника.
Должно прорвать
Один из самых талантливых, если не самый одарённый игрок нового поколения в России, Арсен Захарян достаточно долго подбирал себе европейский клуб. В итоге выбор пал на испанский «Реал Сосьедад». Старт у Захаряна не задался. Болезнь, травмы и долгое ожидание первого голевого действия. В результате по итогам сезона-2023/2024 у Захаряна получилось отдать 2 голевые передачи и забить только один гол в 40 матчах в различных турнирах за «Реал Сосьедад». Сейчас Арсен восстанавливается после травмы лодыжки, и к середине осени ждём его голевых действий в составе испанского клуба. Всё должно получиться.
Жаждет голевых действий и новобранец греческого «ПАОКа» Фёдор Чалов. Экс-нападающий ЦСКА не забил пенальти, но сумел отдать одну голевую передачу в трёх матчах за свой новый клуб. Впереди ещё весь сезон греческой Суперлиги и матчи Лиги Европы. От Чалова ждут успехов не только поклонники его таланта на родине, но и владелец греческого клуба Иван Саввиди. Тем более что Чалову помогает в адаптации Магомед Оздоев, который свои первые голевые действия оформил в восьмом матче за «ПАОК». При этом Оздоев сразу «выстрелил дуплетом», забив два мяча в ворота «Атромитоса».
Второе рождение
Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом заставить вспомнить о себе. В этом точно может быть уверен Александр Кокорин. 33-летний скандальный форвард оказался в итальянской «Фиорентине» после того, как отбыл наказание в колонии общего режима. Но «второе европейское рождение» Кокорин получил на Кипре, где в составе «Ариса» стал чемпионом страны и завоевал звание лучшего игрока чемпионата уже в своём первом сезоне выступлений. Ждём от Кокорина в текущем сезоне порядка 10 голов во всех турнирах. Начало уже положено, и дебютный мяч в сезоне-2024/2025 Александр забил. Вполне вероятно, что конкуренцию ему в звании лучшего игрока чемпионата Кипра составил Даниил Лесовой, который оказался в составе футбольного клуба «АЕЛ» из Лимасола в аренде из московского «Динамо».
Вероятно, смогут напомнить о себе экс-игроки сборной России. 36-летний Роман Нойштедтер, сыгравший на чемпионате Европы – 2016 и не попавший в окончательную заявку на чемпионат мира – 2018, сегодня основной защитник бельгийского «Вестерло». Чемпион России сезона-2014/2015 в составе питерского «Зенита» Юрий Лодыгин ведёт отчаянную борьбу за место в стартовом составе «Панатинаикоса», который выступит в Лиги конференций. Совсем немного до этого турнира не хватило португальскому клубу «Фамаликан», который представляет 27-летний Иван Злобин. Голкипер прошёл все юношеские сборные России и даже сыграл за основную команду «Бенфики». В этом сезоне Злобин завоевал место в старте «Фамаликана» и готов покорить Португалию.
Повторим в Лиге чемпионов
Минувшим летом мы стали свидетелями очного противостояния европейских клубов с российскими вратарями. Сафонов и его «ПСЖ» встретились в товарищеской встрече с австрийским «Штурмом». Ворота последних защищал 20-летний Даниил Худяков. Экс-голкипер московского «Локомотива» запомнился тем, что в ноябре 2021 года в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней отыграл в матче Лиги Европы в составе «железнодорожников», обновив рекорд по возрасту участия в основной части Еврокубков. Талантливого юношу даже поспешили окрестить новым голкипером национальной сборной и начали сравнивать с Акинфеевым (которому ранее принадлежал этот рекорд), но после яркого дебюта Худяков несколько сбавил. Зато теперь выпал отличный шанс поиграть в основном раунде Лиги чемпионов и вновь сыграть против Матвея Сафонова.
Совсем немного не хватило норвежскому «Будё-Глимт» и её основному голкиперу Никите Хайкину, чтобы составить конкуренцию «Штурму» и «ПСЖ» в основном раунде Лиги чемпионов. В раунде плей-офф норвежский клуб обошла «Црвена Звезда», в которой выступает Егор Пруцев. 21-летний полузащитник в текущем сезоне отыграл 27% игрового времени в трёх матчах сербской Суперлиги.
Несмотря на различные обстоятельства, наши парни играют в футбол в Европе и принимают участие в Еврокубках. Будет за кем последить и порадоваться успехам. Тем более что количество наших за рубежом держится примерно на одинаковом уровне, а в ближайшее время может даже увеличиться: вдруг на новый виток карьеры зайдут Артём Дзюба и Георгий Джикия?
Лучшие российские игроки в европейских чемпионатах
|
|
|
|
|Александр Головин
|пз
|«Монако» (Франция)
|30
|Матвей Сафонов
|вр
|«ПСЖ» (Франция)
|20
|Арсен Захарян
|нп
|«Реал Сосьедад» (Испания)
|18
|Фёдор Чалов
|нп
|ПАОК (Греция)
|11
|Далер Кузяев
|пз
|«Гавр» (Франция)
|8
|Магомед Оздоев
|пз
|ПАОК (Греция)
|2
|Магомед-Шапи Сулейманов
|нп
|«Арис» (Греция)
|2
|Герман Онугха
|нп
|«Копенгаген» (Дания)
|1,7
|Даниил Лесовой
|нп
|АЕЛ (Кипр)
|1,5
|Никита Хайкин
|вр
|«Будё-Глимт» (Норвегия)
|1,5
|Даниил Худяков
|вр
|«Штурм» (Австрия)
|1
|Егор Пруцев
|пз
|«Црвена Звезда» (Сербия)
|1
|Александр Кокорин
|нп
|«Арис» (Кипр)
|0,8
|Юрий Лодыгин
|вр
|«Панатинаикос» (Греция)
|0,4
|Иван Злобин
|вр
|«Фамаликан» (Португалия)
|0,3
|Роман Нойштедтер
|зщ
|«Вестерло» (Бельгия)
|0,2
Константин Лицин
Бан пользователя