Советник «ПСЖ» Кампуш: «Мне нравится Ямаль, отличный игрок»

Луиш Кампуш, занимающий должность спортивного советника «ПСЖ», высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Летом в прессе распространились сведения о готовности парижского клуба приобрести юного испанца за рекордные для мирового футбола 250 млн евро. «Барселона» ответила отказом.

«Мне нравится Ламин Ямаль, но мне также нравятся и наши игроки – Дембеле, Ли Кан-Ин, Асенсио. Все они – футболисты высочайшего уровня.

Было бы глупо спорить с тем, что Ямаль очень хорош. Он отличный игрок», – передают испанские СМИ слова Кампуша.

Сам Ламин Ямаль недавно заявил о намерении провести в «Барселоне» всю карьеру.