Карвахаль – о будущем в «Реале»: «Я не буду играть в другом европейском клубе»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что не собирается переходить в другой европейский клуб.

Контракт 32-летнего футболиста со «сливочными» истекает по окончании сезона. По распространённой информации, в «Реале» готовы продлить контракт испанца, но договорённость пока не достигнута.

«Я хочу продлить контракт. Я всегда этого хотел. Не буду играть в другом европейском клубе из уважения к «Реалу», – приводит Madrid Zone слова игрока.

Даниэль Карвахаль лишь однажды покинул «Реал» – он провёл в «Байере» сезон-2012/13, после чего вернулся. На счету защитника 421 поединок в составе мадридского гранда.