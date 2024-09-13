Агент Нико Уильямса высказался о решении игрока не переходить в «Барселону»

Нико Уильямс отказался менять «Атлетик» Бильбао на «Барселону» прошедшим летом.

«Сине-гранатовые» долго работали над подписанием 22-летнего чемпиона Европы, но так и не смогли его убедить.

«Парень решил остаться в «Атлетике» ещё на один год. Наша работа – помогать ему, давать советы. Мы не можем приставить пистолет к его виску и заставить уйти в другой клуб», – цитирует Barca Universal агента, представляющего интересы вингера.

Стоимость трансфера Нико Уильямса в «Барселону» могла составить чуть меньше 60 млн евро – такая сумма отступных прописана в контракте испанца. Договор игрока с баскским клубом рассчитан до лета 2027 года.