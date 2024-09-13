Ямаль: «Хочу навсегда остаться в «Барселоне»

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хотел бы провести в клубе всю карьеру.

Несколько месяцев назад слухи приписывали интерес к футболисту «ПСЖ» – считалось, что парижане готовы заплатить за юную звезду рекордные 250 млн евро.

В новом интервью испанец в очередной раз признался, что его не привлекает перспектива перехода куда-либо: «Я бы хотел никогда не покидать «Барселону». Хочу стать легендой этого клуба», – передаёт журналист Фабрицио Романо высказывания Ямаля, чей действующий контракт с каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ламина Ямаля в 120 млн евро.