«Барселона» и «ПСЖ» могли обменяться игроками в конце лета

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» могла состояться сделка по обмену.

Агент Жорже Мендеш работал над операцией, в рамках которой ряды «сине-гранатовых» должен был пополнить полузащитник парижан Данилу Перейра, а в обратном направлении проследовал бы защитник Эрик Гарсия, сообщает El club de la mitjanit. Обмен так и не состоялся.

Напомним, Данилу Перейра в итоге перебрался в саудовский «Аль-Иттихад». По имеющимся данным, «ПСЖ» заработал на продаже 33-летнего португальца 5 млн евро.

Что касается Эрика Гарсии, то он остался в «Барселоне».