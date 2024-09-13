Ямаль оценил свои шансы в споре за «Золотой мяч»

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, видит ли себя в числе главных претендентов на «Золотой мяч».

17-летний вингер оказался в тридцатке номинированных на престижную индивидуальную награду, что уже можно считать невероятным достижением, учитывая возраст игрока. Впрочем, по словам Ямаля, шансов выиграть приз у него пока нет.

«Золотой мяч»? Не думаю, что у меня есть шансы выиграть его в этом году», – цитирует Managing Barca вундеркинда.

Ламин Ямаль стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. Он стал лучшим ассистентом турнира и был признан лучшим молодым игроком.

В нынешней кампании Ямаль отметился одним голом и четырьмя результативными передачами в четырёх матчах за «Барселону».