Ямаль ответил на вопрос о переходе Нико Уильямса в «Барселону»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что думает об интересе клуба к футболисту «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсу.

Потенциальный переход Уильямса в каталонский клуб был одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна, однако сделка так и не состоялась. По слухам, «Барселона» не утратила интерес к 22-летнему игроку сборной Испании – новая «сага» может начаться в следующем году.

«Я бы с удовольствием играл с Нико в одной команде каждую неделю. Он мой хороший друг. Но я не знаю, присоединится ли он к «Барселоне» следующим летом. Решать ему самому», – сказал в интервью El Hormiguero Ямаль.