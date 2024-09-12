Ямаль: «Невозможно достичь уровня Месси»

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о сравнениях и Лионелем Месси.

Испанского вингера часто сравнивают с аргентинской суперзвездой, и пока вундеркинд без проблем справляется с высокими ожиданиями.

«Мне нравится, когда меня сравнивают с Лео Месси, лучшим в истории. Но я хочу быть Ламином Ямалем. Достичь уровня Месси просто невозможно», – приводит журналист Фабрицио Романо слова нынешнего лидера атаки «сине-гранатовых».

Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Сейчас он выступает в США за «Интер Майами».

Ламин Ямаль провёл 55 матчей за первую команду каталонского гранда, записав себе в актив восемь забитых мячей и 13 ассистов.