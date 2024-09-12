«Реал» продлит контракт с восходящей звездой

Центральный защитник мадридского «Реала» Хоан Мартинес получит от клуба предложение по новому контракту.

Карло Анчелотти планировал привлекать недавно отметившего 17-летие футболиста к играм и тренировкам первой команды, однако вмешалась травма – юный талант выбыл из-за разрыва крестообразной связки как минимум до февраля следующего года. Несмотря на неудачное стечение обстоятельств, в «Реале» продолжают верить в Мартинеса: по информации Marca, «сливочные» предложат центрбеку новый контракт и гарантируют место в первой команде после выздоровления.

Текущий договор Хоана Мартинеса с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.