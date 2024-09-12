Деку рассказал, в чём секрет успеха Ямаля

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о сильных сторонах 17-летнего Ламина Ямаля.

Юный вингер уже успел стать лидером «сине-гранатовых» и сборной Испании. В текущем сезоне он отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами в четырёх матчах.

«В случае с Ламином речь идёт не только о технической одарённости – он также очень силён ментально, и именно это отличает его от остальных. Выступая за «Барселону» и сборную Испании на самом высоком уровне, он не чувствует давления от огромной ответственности», – цитирует Barca Universal Деку.

В активе Ламина Ямаля 55 поединков за первую команду «Барселоны», в цветах национальной испанской команды он провёл 16 игр.