«Барселона» обсудила новые контракты с пятью игроками

В «Барселоне» ведут работу над продлением контрактов сразу пяти игроков.

Руководство клуба провело переговоры с Френки де Йонгом, Рональдом Араухо, Педри, Фермином Лопесом и Марком Берналем, докладывает Mundo Deportivo. Договор каждого из перечисленных футболистов действует до лета 2026 года, единственное исключение – Фермин, чьё соглашение истекает годом позднее.

По слухам, «Барселона» была готова продать Френки де Йонга и Рональда Араухо этим летом, однако в обоих случаях помешали травмы. Сообщалось также, что уругвайский центрбек может быть продан в следующем году, если не продлит контракт.