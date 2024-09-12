Хакими принял решение по будущему в «ПСЖ» на фоне слухов о «Реале»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими не горит желанием менять клуб.

Недавно в СМИ вновь получили распространение слухи о возможном возвращении марокканца в мадридский «Реал». Как сообщает журналист Адриен Шантегреле, 25-летний футболист заверил руководство «ПСЖ», что не собирается никуда уходить в обозримом будущем. Латераль привязался к парижскому клубу и зарекомендовал себя как один из лидеров раздевалки.

Ашраф Хакими представляет цвета французского гранда с лета 2021 года. Игрок начинал карьеру именно в «Реале», где не смог пробиться в стартовый состав.

Стоимость Хакими оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.