Гави не выйдет на поле раньше октября

Стало известно, когда полузащитник «Барселоны» Гави сможет выйти на поле после серьёзной травмы.

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек возобновил тренировки с командой.

Как утверждает журналист Фернандо Поло, «Барселона» не планирует форсировать восстановление Гави. Ожидается, что полузащитник не будет играть до окончания международной паузы в октябре.

Напомним, Гави не играл с ноября 2023 года из-за разрыва крестообразных связок.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.