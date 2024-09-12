«Барселона» мечтает провести матч между Месси и Ямалем

Встреча между сборными Аргентины и Испании может состояться в 2026 году на домашнем стадионе «Барселоны».

Как сообщает журналист Герман Каррара, «Барселона» мечтает провести встречу между Лионелем Месси и Ламином Ямалем на «Камп Ноу». Клуб планирует организовать матч в рамках Финалиссимы в марте 2026 года, полагая, что к этому времени работы по реконструкции арены будут завершены, отмечает источник.

Напомним, трофей Финалиссимы разыгрывают между собой победители Кубка Америки и чемпионата Европы. Действующим обладателем данного титула является Аргентина, которая разгромила в 2022 году Италию со счетом 3:0.