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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» мечтает провести матч между Месси и Ямалем

12 Сентября 2024 • 17:45 Комментировать

Встреча между сборными Аргентины и Испании может состояться в 2026 году на домашнем стадионе «Барселоны».

Как сообщает журналист Герман Каррара, «Барселона» мечтает провести встречу между Лионелем Месси и Ламином Ямалем на «Камп Ноу». Клуб планирует организовать матч в рамках Финалиссимы в марте 2026 года, полагая, что к этому времени работы по реконструкции арены будут завершены, отмечает источник.

Напомним, трофей Финалиссимы разыгрывают между собой победители Кубка Америки и чемпионата Европы. Действующим обладателем данного титула является Аргентина, которая разгромила в 2022 году Италию со счетом 3:0.

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