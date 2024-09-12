Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может пропустить вторую часть текущего сезона чемпионата Испании.

Как утверждает Marca, «Барселона» провела очень хорошую работу в финансовом плане и смогла увеличить свой лимит на зарплаты, однако клуб все еще не укладывается в правило 1:1. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то в январе «сине-гранатовые» не смогут заявить Ольмо на вторую часть сезона, отмечает источник.

Напомним, 26-летний футболист стал игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно. В составе каталонцев он принял участие в двух матчах и стал автором двух забитых мячей.