Глава Ла Лиги: «Винисиус выиграет «Золотой мяч»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, заслуживает ли нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор «Золотой мяч».

«Да. Он выдающийся футболист. Если он не выиграет «Золотой мяч», то окажется на пьедестале или будет близок к этому. Тогда он выиграет «Золотой мяч» в следующем году. Это произойдёт в любом случае. Давайте будем реалистами: Карвахалю сложнее выиграть эту награду, чем Винисиусу», - слова Тебаса приводит на своих страницах Marca.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор входит в число главных претендентов на получение «Золотого мяча» в этом году.