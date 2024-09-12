«Барселона» заплатила за Дембеле почти 150 млн евро

В конце лета 2017 года вингер Усман Дембеле переходил из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». Как стало известно журналистам Bild, все бонусы в рамках той сделки были выплачены. Суммарно каталонский клуб заплатил дортмундцам 148 миллионов евро.

Всего за «Барселону» Усман Дембеле провёл 185 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 43 результативных паса на партнёров. Летом 2023 года Дембеле покинул «Барселону» и перешёл в «ПСЖ».

В сезоне 2024/2025 Усман Дембеле успел провести три матча. В них вингер забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.