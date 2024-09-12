Ровно 25 лет назад Касильяс дебютировал за «Реал»

Ровно 25 лет назад, 12 сентября 1999 года, вратарь Икер Касильяс дебютировал за «Реал». Произошло это в гостевом матче чемпионата Испании против «Атлетика» в Бильбао. Касильяс провёл на поле все 90 минут и пропустил дважды. Та игра завершилась вничью со счётом 2:2.

В скором времени, по ходу сезона 1999/2000, Касильяс стал основным голкипером «Реала». Всего за «сливочных» вратарь провёл 725 официальных матчей, в которых пропустил 751 гол.

Добавим, что Икер Касильяс завершил карьеру в 2020 году после проявившихся проблем с сердцем. Последним клубом для вратаря стал «Порту».

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