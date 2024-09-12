Роналду: «У Беллингема огромный потенциал»

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился комментарием о полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме.

— У него огромный потенциал, он большой талант. Он растет, как и Камавинга, Родриго и Винисиус, — приводит слова Роналду Madrid Xtra.

Напомним, Беллингем присоединился к «Реалу» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в двух играх во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Беллингема с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.