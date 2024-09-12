Гави возобновил тренировки с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави возобновил тренировки в общей группе спустя длительное время. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в ноябре прошлого года Гави получил травму крестообразных связок колена, из-за которой пропустил весь остаток сезона и Евро-2024, где сборная Испании в конечном итоге отпраздновала победу.

Отметим, что Гави ещё понадобится время для того, чтобы набрать оптимальную форму для участия в матчах. Пока неизвестно, сколько недель понадобится молодому футболисту для полноценного возвращения на поле.