Если Араухо не продлит контракт с «Барселоной», клуб продаст игрока следующим летом

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть команду следующим летом. По информации от издания Sport, если уругваец до июня не продлит свой контракт, руководство «сине-гранатовых» выставит его на трансферный рынок.

Напомним, Араухо к сегодняшнему дню до сих пор не ответил на предложение «Барселоны» о новом контракте, которое было сделано несколько месяцев назад. В услугах уругвайского защитника ранее была заинтересована мюнхенская «Бавария».

Араухо пока сомневается, что сможет бороться за самые престижные титулы в составе «Барселоны». Игрок не спешит подписывать с клубом новый контракт.