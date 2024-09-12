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Если Араухо не продлит контракт с «Барселоной», клуб продаст игрока следующим летом

12 Сентября 2024 • 10:51 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть команду следующим летом. По информации от издания Sport, если уругваец до июня не продлит свой контракт, руководство «сине-гранатовых» выставит его на трансферный рынок.

Напомним, Араухо к сегодняшнему дню до сих пор не ответил на предложение «Барселоны» о новом контракте, которое было сделано несколько месяцев назад. В услугах уругвайского защитника ранее была заинтересована мюнхенская «Бавария».

Араухо пока сомневается, что сможет бороться за самые престижные титулы в составе «Барселоны». Игрок не спешит подписывать с клубом новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
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