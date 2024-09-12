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«Реал» верит в потенциал Лунина, именно поэтому клуб решил продлить контракт с украинцем

12 Сентября 2024 • 10:42 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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14.09 22:00

Мадридский «Реал» верит в потенциал своего запасного голкипера Андрея Лунина, который большую часть прошлого сезона был основным из-за травмы Тибо Куртуа. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сливочные» доверяют украинцу, поэтому стороны близки к подписанию нового контракта.

Напомним, действующее соглашение Лунина с «Реалом» истекало летом 2025 года. «Королевский клуб» не хотел терять вратаря на правах свободного агент.

Прошедшим летом Лунин рассматривал другие варианты для продолжения карьеры, но в конечном итоге принял решение остаться на «Сантьяго Бернабеу» в роли второго номера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

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