«Реал» верит в потенциал Лунина, именно поэтому клуб решил продлить контракт с украинцем

Мадридский «Реал» верит в потенциал своего запасного голкипера Андрея Лунина, который большую часть прошлого сезона был основным из-за травмы Тибо Куртуа. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сливочные» доверяют украинцу, поэтому стороны близки к подписанию нового контракта.

Напомним, действующее соглашение Лунина с «Реалом» истекало летом 2025 года. «Королевский клуб» не хотел терять вратаря на правах свободного агент.

Прошедшим летом Лунин рассматривал другие варианты для продолжения карьеры, но в конечном итоге принял решение остаться на «Сантьяго Бернабеу» в роли второго номера.