Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире

Экс-футболист сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал лучший стадион, на котором ему довелось играть во время своей карьеры.

«Для меня лучшим является «Сантьяго Бернабеу». Это настоящий топ, номер один. Здесь все самое лучшее», - передает слова Зинедина Madrid Xtra в социальных сетях.

Напомним, что после завершения игровой карьеры Зидан занимал пост главного тренера «сливочных». Французский специалист возглавлял «королевский» клуб с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Под руководством Зинедина мадридская команда стала дважды чемпионом Ла Лиги, а также три раза выиграла Лигу чемпионов УЕФА.