Анчелотти может предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может остаться на скамейке запасных в предстоящем матче.

32-летний футболист отыграл без замен в поединках сборной Испании против Сербии и Швейцарии, которые состоялись 5 и 8 сентября соответственно. Как сообщает Diario AS, рулевой «сливочных» Карло Анчелотти может дать отдохнуть Карвахалю в субботней встрече Ла Лиги с «Реал Сосьедадом». Итальянский наставник хочет, чтобы испанец в оптимальной форме подошёл к матчу Лиги чемпионов против «Штутгарта» (17 сентября).

Даниэль Карвахаль принял участие во всех пяти играх «Реала» в текущей кампании.