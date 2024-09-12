Гави хочет поскорее вернуться на поле, но в «Барселоне» не спешат

Полузащитник «Барселоны» Гави ждёт разрешения от врачей.

20-летний игрок угодил в лазарет в ноябре прошлого года с разрывом крестообразных связок, полученным в матче за сборную Испании. Как недавно стало известно, хавбек скоро приступит к тренировкам в общей группе. По сведениям Marca, Гави стремительно набирает форму и приближается к полноценному возвращению в строй. Футболист рвётся в бой и надеется как можно скорее сыграть, но в клубе не хотят торопить события – тренерский штаб «сине-гранатовых» не будет рисковать здоровьем молодой звезды. Точная дата возвращения пока не определена.