Зидан назвал свой любимый гол

Легендарный французский экс-футболист Зинедин Зидан рассказал, какой из собственных голов считает лучшим.

Выбор бывшего полузащитника вряд ли кого-то удивит: он отдаёт предпочтение голу, забитому в финале Лиги чемпионов 2002 года против леверкузенского «Байера». Редкий по красоте удар Зидана принёс мадридскому «Реалу» победу со счётом 2:1.

«Мой лучший гол? Я считаю, что мой самый важный и красивый гол был забит в матче с «Байером». Нам был нужен этот гол, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – приводит Madrid Xtra слова француза, выступавшего за «королевский клуб» с 2001 по 2006 год, а позднее работавшего в нём тренером.