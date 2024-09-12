Деку оценил вклад Хави в развитие «Барселоны»

Хави Эрнандес был уволен с должности главного тренера «Барселоны» в мае. Место испанца занял Ханс-Дитер Флик, заключивший с «сине-гранатовыми» двухлетний договор.

«Хави проделал важнейшую для клуба работу в период перестройки, – высказывается спортивный директор «Барселоны» Деку. – Он выиграл Ла Лигу, когда этого никто не ожидал. При Хави дебютировали многие важные для будущего «Барсы» игроки. Он выполнил свои обязанности, помог процессу роста. Для меня это очевидно», – цитирует Barca Universal португальского функционера.

Хави Эрнандес занимал тренерский пост в каталонском клубе на протяжении двух с половиной лет.