Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку оценил вклад Хави в развитие «Барселоны»

12 Сентября 2024 • 02:06 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Хави Эрнандес был уволен с должности главного тренера «Барселоны» в мае. Место испанца занял Ханс-Дитер Флик, заключивший с «сине-гранатовыми» двухлетний договор.

«Хави проделал важнейшую для клуба работу в период перестройки, – высказывается спортивный директор «Барселоны» Деку. – Он выиграл Ла Лигу, когда этого никто не ожидал. При Хави дебютировали многие важные для будущего «Барсы» игроки. Он выполнил свои обязанности, помог процессу роста. Для меня это очевидно», – цитирует Barca Universal португальского функционера.

Хави Эрнандес занимал тренерский пост в каталонском клубе на протяжении двух с половиной лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Сентября
00:38
Деку: «Ямаль играл бы даже в «Барселоне» лучших времён»
00:07
Спортивный директор «Барселоны» Деку: «Нужно быть осторожными с молодыми игроками»
11 Сентября
23:25
Пике: «Быть футболистом не так приятно, как многие думают» 2
23:06
Ромеу не сможет сыграть против «Барселоны» из-за пункта в арендном договоре
22:48
В «Барселоне» определились с планами на Фати
22:24
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры
22:10
«Я буду очень много работать, не время спать» – новый защитник «Барселоны Атлетик» Одуро
21:32
«Жирона» с «Атлетико» - самые «бегающие» команды Ла Лиги
11:43
Деку рассказал о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса 2
10:45
«Аль-Хиляль» предлагал 100 миллионов евро за Рафинью
05:14
Гави возвращается к командным тренировкам «Барселоны»
04:50
Защитник «Жироны» оценил силу «Барселоны»
04:13
Деку: «Барселоне» не придётся часто выходить на рынок, если молодые игроки будут проявлять себя»
01:01
Деку: «Барселона» могла продать Рафинью, но мы не хотели терять важных игроков»
10 Сентября
22:43
Деку ответил, считает ли состав «Барселоны» слишком коротким
22:19
Деку объяснил, почему Ольмо был необходим «Барселоне»
19:29
Ракитич объяснил, почему выиграл только одну Лигу чемпионов с «Барселоной»
18:47
Ямаль — лучший молодой игрок Ла Лиги в августе
13:58
Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Зачем обманывать людей?» 1
04:20
Флик заблокировал уход трёх игроков «Барселоны» летом
03:37
Ямаль – лучший по голевым передачам в 2024 году, де Брёйне – второй 4
01:03
В «Барселоне» всё ещё не знают, когда вернётся де Йонг
09 Сентября
23:07
Ферран Торрес даже не рассматривал варианты ухода из «Барселоны»
21:13
Берналь подпишет контракт с «Барселоной», но пропустит его половину
19:21
«Я бы подписал любой контракт, предложенный клубом» - голкипер Тенас об уходе из «Барселоны»
17:34
Жюли: Дети не верят, что я играл с Месси 1
16:34
Назван лучший тренер августа в Ла Лиге
15:35
Стало известно, когда Берналь вернётся на поле после травмы «крестов»
14:49
Директор «Жироны»: Трансфер Виктора в «Барселону» показывает, как хороша наша академия 1
11:17
Мингеса может вернуться в «Барселону»
03:57
«Барселона» – лидер топ-5 лиг по остроте у чужих ворот, «Реал» – третий
03:12
«Барселона» претендует на трансферную цель «Ювентуса» и «Интера»
00:23
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
08 Сентября
23:32
«Барселона» начала работу над подписанием звезды Бундеслиги
17:38
Летом «Барселона» отказалась продавать защитника арабскому клубу
07 Сентября
13:26
Араухо всё ещё не ответил на предложение «Барселоны» по новому контракту 1
12:44
Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной» 1
11:34
Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
11:01
Пау Виктор: «Когда узнал о трансфере в «Барселону», у меня потекли слёзы» 1
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
02:13
Хави разочаровали слова Педри
06 Сентября
20:34
Кубарси: «Я благодарен Флику за доверие»
17:07
Фати может сыграть с «Жироной»
04:24
Педри рассказал о состоянии Гави
05 Сентября
20:19
«Барселона» посоветовала де Йонгу сделать операцию
19:40
Тер Штеген — о будущем: «У меня длительный контракт с «Барселоной»
18:30
Ямаль: «Отец советовал мне играть в мяч с собаками»
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной» 2
13:41
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам
13:36
Гави должен вернуться в строй в ноябре
13:33
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
11:34
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
07:24
Педри назвал свою цель на сезон
00:44
Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»
00:21
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам
04 Сентября
22:25
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
21:50
17-летний Ямаль номинирован на «Золотой мяч»
06:56
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
01:22
Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»
00:32
Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»
03 Сентября
22:57
Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите» 2
15:30
Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года
15:21
Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент 1
15:05
Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»
14:43
Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня
14:36
В «Барселоне» рассказали, почему не сохранили Канселу и Фелиша
14:29
Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
14:20
Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
05:17
Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
04:27
Рафинья признался, что мог уйти из «Барселоны»
02:31
Алехандро Бальде: «Ямаль играет как ветеран»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
23:55
Бальде высказался о решении своего друга Нико Уильямса не переходить в «Барселону»
23:17
Бальде: «Трудно понимать Флика, когда он говорит по-английски»
15:30
Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
05:17
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
02:10
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4
01 Сентября
22:52
Деку принял решение по своему будущему в «Барселоне» 1
22:34
Деку может покинуть «Барселону» – он недоволен ситуацией в клубе 2
22:01
Фати не был близок к уходу из «Барселоны» – Флик нашёл для него роль 2
19:38
Болельщики «Барселоны» верят во Флика 6
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» подписала нового нападающего Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» хотел подписать Месси В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро Месси назвал величайшего спортсмена в истории «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала» Из «Спартака» уходит нападающий
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год
Спортивные новости
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче КХЛ с «Автомобилистом» Рыбин – о приглашении иностранных команд в КХЛ: «Я бы начал с тех, которые нужно возродить» Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Сентября
02:06 · Испания. Ла Лига
Деку оценил вклад Хави в развитие «Барселоны»
00:50 · Испания. Ла Лига
Анри высказался о проблемах Гризманна в сборной Франции
00:38 · Испания. Ла Лига
Деку: «Ямаль играл бы даже в «Барселоне» лучших времён»
00:16 · Испания. Ла Лига
Моуринью поделился мнением о Гюлере
00:07 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Барселоны» Деку: «Нужно быть осторожными с молодыми игроками»
11 Сентября
23:25 · Испания. Ла Лига
Пике: «Быть футболистом не так приятно, как многие думают» 2
23:06 · Испания. Ла Лига
Ромеу не сможет сыграть против «Барселоны» из-за пункта в арендном договоре
22:48 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с планами на Фати слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона слухи
22:24 · Германия. Бундеслига
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры слухи
22:10 · Испания. Ла Лига
«Я буду очень много работать, не время спать» – новый защитник «Барселоны Атлетик» Одуро
21:32 · Испания. Ла Лига
«Жирона» с «Атлетико» - самые «бегающие» команды Ла Лиги
20:50 · Испания. Ла Лига
Назван возможный состав «Реала» на матч пятого тура Ла Лиги
19:58 · Испания. Ла Лига
Моуринью восхищён трансферной работой «Реала» 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба будут бороться за Мусиалу 3
18:24 · Испания. Ла Лига
Решение принято: Вратарь «Реала» Лунин определился с будущим
18:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб 1
16:18 · Испания. Ла Лига
Локонга вновь получил травму
15:48 · Англия. Чемпионшип
«Реал» нацелился на молодого полузащитника из Англии слухи
15:43 · Англия. Премьер-лига
Сон Хын Мин может оказаться в Мадриде слухи
14:55 · Испания. Ла Лига
Милитао возобновил тренировки с «Реалом»
12:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового центрального защитника
12:22 · Испания. Ла Лига
Назван следующий капитан «Реала» после ухода Модрича
11:43 · Испания. Ла Лига
Деку рассказал о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса 2
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Реала»
Все новости
Рекомендуем