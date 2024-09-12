Анри высказался о проблемах Гризманна в сборной Франции

Легендарный французский экс-нападающий Тьерри Анри рассказал, что думает об Антуане Гризманне.

33-летний футболист мадридского «Атлетико», на протяжении долгого времени выходивший в стартовом составе сборной Франции в каждом матче, больше не является незаменимым для Дидье Дешама. Наставник «трёхцветных» всё чаще оставляет форварда в запасе. Форвард не забил ни одного гола в последних 14 поединках национальной команды.

«Заслуги Гризманна не подлежат сомнению. Мы все знаем, что он сделал для «Атлетико» и сборной Франции.

С 19 лет он играл практически в каждом матче, неделя за неделей. Это особенно трудно, учитывая требования Диего Симеоне.

Гризманн был единственным нападающим, затем играл под Диего Костой, справа, слева, снова под нападающим. Это говорит о том, что он способен адаптироваться, может выходить где угодно. Я по-прежнему считаю его важным игроком», – приводит Into the Calderon слова Анри.