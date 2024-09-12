Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри высказался о проблемах Гризманна в сборной Франции

12 Сентября 2024 • 00:50 Комментировать
Франция
2:0
Бельгия

Легендарный французский экс-нападающий Тьерри Анри рассказал, что думает об Антуане Гризманне.

33-летний футболист мадридского «Атлетико», на протяжении долгого времени выходивший в стартовом составе сборной Франции в каждом матче, больше не является незаменимым для Дидье Дешама. Наставник «трёхцветных» всё чаще оставляет форварда в запасе. Форвард не забил ни одного гола в последних 14 поединках национальной команды.

«Заслуги Гризманна не подлежат сомнению. Мы все знаем, что он сделал для «Атлетико» и сборной Франции.

С 19 лет он играл практически в каждом матче, неделя за неделей. Это особенно трудно, учитывая требования Диего Симеоне. 

Гризманн был единственным нападающим, затем играл под Диего Костой, справа, слева, снова под нападающим. Это говорит о том, что он способен адаптироваться, может выходить где угодно. Я по-прежнему считаю его важным игроком», – приводит Into the Calderon слова Анри.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Франции Дидье Дешам Диего Симеоне Антуан Гризманн Тьерри Анри ещё теги

Новости по матчу

10 Сентября
03:01
Президент Федерации футбола Франции высказался о будущем Дешама
01:21
Дешам прокомментировал победу Франции над Бельгией
00:32
Дембеле рассказал, что хочет изменить в своей игре
09 Сентября
23:44
Всё решилось без Мбаппе: Франция реанимировалась победой над Бельгией 2
22:23
Болельщики сборной Франции освистали Дешама и Мбаппе
21:15
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн
20:46
Мбаппе не попал в стартовый состав сборной Франции на матч с Бельгией
12:47
Ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия Лиги наций — 9 сентября 2024
11:17
Франция – Бельгия: Попадёт ли Мбаппе в стартовый состав на топовый матч Лиги наций
04:59
Тедеско: «Всё ещё больно вспоминать поражение от Франции на Евро-2024»
02:11
Франция - Бельгия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Сентября
23:58
Дешам поделился ожиданиями от матча сборной Франции против Бельгии
23:21
Гризманн рассказал, что думает о Дешаме
23:00
Мбаппе может пропустить матч сборной Франции
21:53
Прогноз на точный счёт матча Франция — Бельгия Лиги наций — 9 сентября 2024
16:51
Ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия Лиги наций УЕФА — 9 сентября 2024
06 Сентября
22:31
«Он лжет, либо он глуп», - журналист Риоло о Мбаппе 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» подписала нового нападающего Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» хотел подписать Месси В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро Месси назвал величайшего спортсмена в истории «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала» Из «Спартака» уходит нападающий
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год
Спортивные новости
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче КХЛ с «Автомобилистом» Рыбин – о приглашении иностранных команд в КХЛ: «Я бы начал с тех, которые нужно возродить» Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Сентября
02:06 · Испания. Ла Лига
Деку оценил вклад Хави в развитие «Барселоны»
00:50 · Испания. Ла Лига
Анри высказался о проблемах Гризманна в сборной Франции
00:38 · Испания. Ла Лига
Деку: «Ямаль играл бы даже в «Барселоне» лучших времён»
00:16 · Испания. Ла Лига
Моуринью поделился мнением о Гюлере
00:07 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Барселоны» Деку: «Нужно быть осторожными с молодыми игроками»
11 Сентября
23:25 · Испания. Ла Лига
Пике: «Быть футболистом не так приятно, как многие думают» 2
23:06 · Испания. Ла Лига
Ромеу не сможет сыграть против «Барселоны» из-за пункта в арендном договоре
22:48 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с планами на Фати слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона слухи
22:24 · Германия. Бундеслига
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры слухи
22:10 · Испания. Ла Лига
«Я буду очень много работать, не время спать» – новый защитник «Барселоны Атлетик» Одуро
21:32 · Испания. Ла Лига
«Жирона» с «Атлетико» - самые «бегающие» команды Ла Лиги
20:50 · Испания. Ла Лига
Назван возможный состав «Реала» на матч пятого тура Ла Лиги
19:58 · Испания. Ла Лига
Моуринью восхищён трансферной работой «Реала» 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба будут бороться за Мусиалу 3
18:24 · Испания. Ла Лига
Решение принято: Вратарь «Реала» Лунин определился с будущим
18:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб 1
16:18 · Испания. Ла Лига
Локонга вновь получил травму
15:48 · Англия. Чемпионшип
«Реал» нацелился на молодого полузащитника из Англии слухи
15:43 · Англия. Премьер-лига
Сон Хын Мин может оказаться в Мадриде слухи
14:55 · Испания. Ла Лига
Милитао возобновил тренировки с «Реалом»
12:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового центрального защитника
12:22 · Испания. Ла Лига
Назван следующий капитан «Реала» после ухода Модрича
11:43 · Испания. Ла Лига
Деку рассказал о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса 2
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Реала»
Все новости
Рекомендуем