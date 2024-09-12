Деку: «Ямаль играл бы даже в «Барселоне» лучших времён»

Спортивный директор Деку уверен, что Ламин Ямаль не затерялся бы в «Барселоне» даже в лучшие для клуба времена.

Вингер дебютировал за «сине-гранатовых» в 15 лет, в 16 провёл первый полноценный сезон на взрослом уровне, а в 17 уже считается одной из главных звёзд каталонского гранда и сборной Испании.

«При планировании состава мы всегда оставляем места для молодых игроков. Думаю, Ламин играл бы даже в «Барселоне» лучших времён, у Берналя тоже был бы шанс. Всегда лучше довериться качественному доморощенному игроку, чем покупать кого-то на рынке», – приводят испанские СМИ высказывания Деку.