Моуринью поделился мнением о Гюлере

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что думает о восходящей звезде мадридского «Реала» Арде Гюлере.

Атакующий полузащитник перебрался в «королевский клуб» из «Фенербахче» летом 2023 года. Спустя год турецкий гранд назначил на должность рулевого Моуринью.

«Особенный» не пересёкся с Гюлером в Турции, но высоко оценивает его талант: «Анчелотти – великий тренер, под руководством которого Арда может многому научиться. Игра за сборную Турции и участие в таких турнирах, как чемпионат Европы, – тоже важные факторы. В крупнейшем клубе мира могут быть только топ-игроки. Безусловно, Гюлер входит в число футболистов с самым высоким потенциалом», – поведал в интервью HT Spor Моуринью.