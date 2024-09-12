Спортивный директор «Барселоны» Деку: «Нужно быть осторожными с молодыми игроками»

В последние годы в «Барселоне» всё чаще делают ставку на юных игроков. По словам спортивного директора Деку, в этом вопросе важно не переусердствовать.

«Нужно сохранять спокойствие. Команда не может состоять только из молодёжи, необходим баланс. Для самих молодых футболистов важно присутствие таких одноклубников, как Ольмо, Кунде, Рафинья, Ферран [Торрес], Роберт [Левандовски]. Перенимая опыт, они приносят больше пользы. В этом процессе следует быть осторожными. Важно заботиться об игроках, ведь некоторые из них ярко проявляют себя на старте, а затем переживают спад», – передаёт Barca Universal слова Деку.

15 сентября «Барселона» сыграет против «Жироны» в матче пятого тура Ла Лиги. После четырёх проведённых встреч «сине-гранатовые» имеют в своём активе 12 очков из 12 возможных.