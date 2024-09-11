Пике: «Быть футболистом не так приятно, как многие думают»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике признался, что далеко не всегда получал удовольствие от футбола.

Испанец завершил карьеру в начале 2023 года после 15 лет выступлений в каталонском суперклубе. На его счету 616 матчей за «сине-гранатовых» и 102 игры в составе сборной Испании.

«Люди думают, что быть футболистом – это прекрасно, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься. Только представьте: нужно просыпаться в 9-10 часов утра, чтобы тренировать тактику, стратегию. Это надоедает. Ты больше не захочешь играть в футбол, когда проведёшь в нём 20 лет», – передаёт Barca Universal слова 37-летнего Пике.