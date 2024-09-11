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Ромеу не сможет сыграть против «Барселоны» из-за пункта в арендном договоре

11 Сентября 2024 • 23:06 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Полузащитник Ориоль Ромеу не поможет «Жироне» в предстоящем матче против «Барселоны».

32-летний футболист перебрался из одного каталонского клуба в другой в начале прошлого месяца – его аренда рассчитана до конца сезона. Согласно информации Diario Sport, «Жирона» не сможет рассчитывать на хавбека в ближайшей игре с «Барселоной». «Сине-гранатовые» прописали в арендном соглашении пункт, не позволяющий игроку принимать участие в очных матчах с ними.

Встреча «Жирона» – «Барселона» состоится 15 сентября. Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени.

Ориоль Ромеу принял участие во всех четырёх поединках «бело-красных» в текущей кампании, трижды появившись в старте.

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