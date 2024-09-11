В «Барселоне» определились с планами на Фати

В «Барселоне» считают, что у нападающего Ансу Фати вполне может быть будущее в клубе.

Испанец не лучшим образом провёл аренду в «Брайтоне» в прошлом сезоне, а вскоре после возвращение в каталонский клуб получил травму, из-за которой пропустил предсезонную подготовку и первые официальные матчи при Хансе-Дитере Флике. Как информирует Diario Sport, несмотря на все проблемы, «сине-гранатовые» связывают с Фати определённые надежды в текущей кампании. В «Барселоне» считают, что 21-летний форвард сможет быть важным игроком ротации в системе Флика, если покажет хотя бы 80% от своего пикового уровня образца старта карьеры.