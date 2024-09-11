«Я буду очень много работать, не время спать» – новый защитник «Барселоны Атлетик» Одуро

Новый защитник «Барселоны Атлетик» Дэвид Одуро дал своё первое интервью африканскому каналу Sporty TV. 18-летниий футболист заявил, что намерен прикладывать максимум усилий, так как для него «великая честь» играть за «сине-гранатовых».

«Я буду очень много работать, не время спать», – сказал Одуро.

Он также подчеркнул, что для его родной страны, Ганы, это «историческое событие» – футболист, выступающий за такой известный клуб. Одуро также сообщил, что его цель – игра в Лиге чемпионов, что требует от него перехода в основную команду.

Контракт футболиста с «Барселоной Б» рассчитан на три сезона, до 2030 года.