«Жирона» с «Атлетико» - самые «бегающие» команды Ла Лиги

Согласно данным Mundo Deportivo, после четвёртого тура «Жирона» занимает второе место по количеству преодоленных километров в Ла Лиге, уступая только мадридскому «Атлетико». Подопечные Мигеля Санчеса за четыре игры преодолели чуть более 459 километров, в то время как «матрасники» – 460.

Это показывает высокий уровень физической подготовки игроков «Жироны» на старте сезона. На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая на пять очков от находящейся на первой строке «Барселоны», против которой команде предстоит сыграть в следующем туре.