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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван возможный состав «Реала» на матч пятого тура Ла Лиги

11 Сентября 2024 • 20:50 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Во время международного перерыва 13 игроков мадридского «Реала» были вызваны в сборные, и некоторые из них впоследствии получили травмы.

В списке травмированных игроков «сливочных» по-прежнему Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга и Дани Себальос, которые не смогут выйти на поле еще несколько недель.

Согласно данным Goal, вероятный стартовый состав на предстоящую игру против «Реал Сосьедада» в 5 туре Ла Лиги выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени или Лука Модрич, Арда Гюлер, Родриго, Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор.


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