Моуринью восхищён трансферной работой «Реала»

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферах мадридского «Реала», который возглавлял в период с 2010 по 2013 год. Он заявил, что у клуба из Мадрида очень хорошо получается подписывать молодые таланты: «Они заполучили Винисиуса и Родриго, когда те были еще детьми, они заполучили Джуда Беллингема и Арду Гюлера в юном возрасте, а теперь и Эндрика», - сказал Моуринью.

В 2022 году «сливочные» приобрели на тот момент 16-летнего бразильского нападающего Эндрика Фелипе, заплатив за него 70 миллионов. Летом 2024 года, по достижении совершеннолетия, футболист подписал с «Реалом» контракт сроком на 6 сезонов.