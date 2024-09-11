Решение принято: Вратарь «Реала» Лунин определился с будущим

Голкипер «Реала» Андрей Лунин принял решение по будущему. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, 25-летний Лунин договорился с «Реалом» о новом контракте на четыре сезона.

Действующее трудовое соглашение Лунина рассчитано до следующего лета. Ранее сообщалось, что украинский футболист определится с будущим позже.

Андрей Лунин является вторым вратарём «Реала», в нынешнем сезоне Лунин на поле ещё не выходил. В прошлом же сезоне украинец был номером один, выиграв конкуренцию у Кепы в условиях отсутствия из-за травмы звёздного Тибо Куртуа.