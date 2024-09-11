Локонга вновь получил травму

Полузащитник «Севильи» Альберт-Мбойо Локонга, выступающий за андалузский клуб на правах аренды, вновь получил травму подколенного сухожилия. Это случилось на тренировке команды. Первое подобное повреждение Локонга получил перед началом сезона и пропустил из-за него 20 дней и первый тур Ла Лиги.

Восстановление после травмы подколенного сухожилия обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Медицинский штаб «Севильи» предсказывает, что Локонга сможет вернуться к тренировкам в срок от 4 до 5 недель, а значит пропустит ближайшие матчи против «Хетафе», «Вальядолида» и «Бетиса».

Локонга только начал набирать форму и прогрессировать в составе андалузского клуба. Его потеря случилась очень некстати, ведь полузащита «Севильи» и без того обескровлена травмами Джибриля Соу и Сауля. Напомним, что «Севилья» скверно начала сезон, набрав в первых 4 турах 2 очка.