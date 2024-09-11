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Милитао возобновил тренировки с «Реалом»

11 Сентября 2024 • 14:55 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао возобновил тренировки в общей группе своей команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на официальный сайт «королевского клуба».

Напомним, Милитао ранее страдал от мышечной травмы, которая выбила его из колеи на несколько недель. Пока неизвестно, сумеет ли бразилец принять участие в ближайшем матче «королевского клуба» против «Реал Сосьедада», который состоится в рамках чемпионата Испании.

Милитао пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Игрок вернулся в строй лишь весной и успел провести малое количество матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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