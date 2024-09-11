«Реал» нашёл нового центрального защитника

Испанский защитник Кристиан Москера, правами на которого владеет «Валенсия», может перейти в топ-клуб Ла Лиги. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в трансфере 20-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб хочет усилить оборонительную линию в связи с травмами Давида Алабы и Эдера Милитао. Рыночная стоимость Москеры, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Контракт защитника с «летучими мышами» рассчитан до середины 2026 года.

После четырех туров чемпионата Испании «Реал» набрал восемь баллов и занимает второе место в турнирной таблице.